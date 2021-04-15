Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde toplantı yapacak.
(Ankara/15.00/16.30)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ayrı ayrı kabul edecek.
(TBMM/15.00/15.30)
3- Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlenecek. Akbulut'un cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek.
- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki törene ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise cenaze namazına katılacak.
(TBMM/12.00/Ankara/12.54)
4- TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak.
(Ankara/14.00)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistikleri ile şubat ayı ücretli çalışan verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/18.30)
8- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
10- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı koşulacak, takımlar 160,3 kilometrelik Kemer-Elmalı (Göğübeli) parkurunda mücadele edecek.
(Antalya/10.10)
11- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu, Villarreal-Dinamo Zagreb, Roma-Ajax, Slavia Prag-Arsenal ve Manchester United-Granada rövanş maçlarıyla tamamlanacak.
(Villarreal/Roma/Prag/Manchester/22.00)
12- TFF 1. Lig'in 30. haftası Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor-Altay ve Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla sona erecek.
(Bolu/13.30/Ankara/16.00/Bursa/19.00)
13- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 34. hafta maçları yapılacak.
14- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Aliağa Petkimspor-TOFAŞ ve Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçları yapılacak.
(İzmir/17.00/İstanbul/19.15)
15- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.
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