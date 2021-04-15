Euro
9.66
Dolar
8.05
BIST 100
1,413.77
Altın
1,745.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

15.04.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde toplantı yapacak.

(Ankara/15.00/16.30) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.00/15.30) 

3- Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlenecek. Akbulut'un cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek.

- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki törene ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise cenaze namazına katılacak.

(TBMM/12.00/Ankara/12.54) 

4- TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak.

(Ankara/14.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistikleri ile şubat ayı ücretli çalışan verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30) 

8- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

10- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı koşulacak, takımlar 160,3 kilometrelik Kemer-Elmalı (Göğübeli) parkurunda mücadele edecek.

(Antalya/10.10) 

11- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu, Villarreal-Dinamo Zagreb, Roma-Ajax, Slavia Prag-Arsenal ve Manchester United-Granada rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

(Villarreal/Roma/Prag/Manchester/22.00)

12- TFF 1. Lig'in 30. haftası Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor-Altay ve Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/13.30/Ankara/16.00/Bursa/19.00)

13- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 34. hafta maçları yapılacak.

14- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Aliağa Petkimspor-TOFAŞ ve Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçları yapılacak.

(İzmir/17.00/İstanbul/19.15)

15- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 825 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor
Brezilya'da 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 459 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi