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Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Göller Yöresi'nde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 15.04.2021
Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurtta hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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