Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaan Uygulama Eğitimleri Açılış Programı'na katılacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenleyecek.
(Antalya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla son gün etkinlikleri takip ediliyor.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde NEST Kongre Merkezi'nde ADF Youth/Spor programına katılacak.
(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/13.30/Adana/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank, PTT-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor, Kuzeyboru-Karayolları maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A, B ve C Grubu maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.