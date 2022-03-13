Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,576.00
BTC/USDT
39,037.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da kar yağışının beyaza bürüdüğü Ayasofya, Sultanahmet ve Eminönü havadan görüntülendi. -VTR
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

13.03.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaan Uygulama Eğitimleri Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla son gün etkinlikleri takip ediliyor.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde NEST Kongre Merkezi'nde ADF Youth/Spor programına katılacak.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Adana/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank, PTT-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor, Kuzeyboru-Karayolları maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A, B ve C Grubu maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi