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"Tırpan" operasyonu kapsamında Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Barış S, gözaltına alındı
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

29.12.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00/18.00)

2- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pirinkayalar Tüneli'nin açılış törenine katılacak, Mevlana ve Telsizler kavşaklarında incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/13.30-18.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılı Para ve Kur Politikası'nı açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla Merinos Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(Bursa/13.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turuna, Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969, VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor, Fenerbahçe-Afjet Afyonspor, Adana Demirspor-Ankaraspor, Göztepe-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.00/İstanbul/15.00/21.00/Adana/17.00/İzmir/18.30)

2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A ve B Gruplarında 3. hafta maçları yapılacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Darüşşafaka maçı oynanacak.

(Afyonkarahisar/19.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Çankaya Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Antalya 07 Basketbol-OGM Ormanspor, Galatasaray-Elazığ İl Özel İdare, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Beşiktaş HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Antalya/15.00/İstanbul/17.00/Mersin/18.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından ertelenen Antalya Anadoluspor-Kastamonu Belediyespor maçı yapılacak.

(Antalya/15.00)

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