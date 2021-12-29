Dolar
11.88
Euro
13.43
Altın
1,804.91
ETH/USDT
3,826.70
BTC/USDT
47,962.00
BIST 100
1,850.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

Türkiye ile Japonya Arasında Teknik İş Birliği Anlaşması ve Türkiye ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Hamdi Çelikbaş   | 29.12.2021
Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

Ankara

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kanunlara ilişkin hükümlerin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa’da 179 bin 807 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 48'e yükseldi
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti
Biden, Afrika'ya Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
Türkiye'de 32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi darbeci eski albayın başvurusunu kabul edilemez buldu

Adalet Bakanlığı 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak

Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2022 yılı asgari ücretleri belirlendi

Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2022 yılı asgari ücretleri belirlendi
'Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek

'Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek
Japon elektronik parça üreticisi Kaga üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor

Japon elektronik parça üreticisi Kaga üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor