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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İran’ın İsrail'e hava saldırılarının uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftası, Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, Erzurumspor FK-Sakaryaspor ve Adanaspor-Bodrum FK maçlarıyla sona erecek.

(Erzurum/17.00/Adana/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Lassa-Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom-Fenerbahçe Beko müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/18.00/Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı üçüncü ve son maçında Kuzeyboru ile Galatasaray Daikin karşılaşacak.

(Aksaray/16.00) (Fotoğraflı)

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