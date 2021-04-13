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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 13.04.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) 

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) 

3- TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

4- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, çalışma ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

(Ankara) 

5- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı koşulacak, takımlar Beyşehir'de başlayacakları mücadeleyi Alanya'da tamamlayacak.

(Konya/09.25) 

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları başlayacak, Chelsea-Porto ve Paris Saint-Germain-Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak.

(Sevilla/Paris/22.00)

9- TFF 1. Lig'in 30. haftası Tuzlaspor-Eskişehirspor, Altınordu-Adana Demirspor ve GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/İzmir/Giresun/19.00)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

11- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final son maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/17.30)

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