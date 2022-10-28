Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler Hattı'nın açılışına katılacak, Kabataş Transfer Merkezi inşaat sahasını gezecek ve Haliç Tersanesi-Sanat Kompleksi'ni ziyaret edecek.
(İstanbul/10.30/12.00/12.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, eylül ayı hizmet üretici fiyat endeksi ile 2022 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray maçıyla başlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasının ilk maçında Altınordu, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.
(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasının açılış maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta derbide karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler EHF Kupası 2. tur ilk maçında Spor Toto, deplasmanda Finlandiya'nın BK-46 takımıyla karşılaşacak.
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