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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 28.10.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler Hattı'nın açılışına katılacak, Kabataş Transfer Merkezi inşaat sahasını gezecek ve Haliç Tersanesi-Sanat Kompleksi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30/12.00/12.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, eylül ayı hizmet üretici fiyat endeksi ile 2022 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasının ilk maçında Altınordu, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.

(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasının açılış maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta derbide karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler EHF Kupası 2. tur ilk maçında Spor Toto, deplasmanda Finlandiya'nın BK-46 takımıyla karşılaşacak.

(Karis/18.00)

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