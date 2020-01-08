Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.
- Erdoğan ve Putin, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törene katılacak.
- Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna Haliç Kongre Merkezi'nde yemek verecek.
2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
3- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından İran'ın da Irak'taki ABD üslerine saldırıları sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.
4- İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesinin ardından gelişmeler izleniyor.
5- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
6- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.
7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
8- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
9- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapanış programı kapsamında Rus sanatçılar tarafından sahnelenecek "Rus Mozaiği" gösterisini izleyecek.
10- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
11- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk hafta maçlarında E Grubu Darüşşafaka Tekfen, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek, G Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.
12- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
13- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu 3. hafta maçında iki Türk takımı Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek.
14- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, İtalya'nın Reyer takımıyla deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek.
15- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanşında BOTAŞ, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye konuk olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.