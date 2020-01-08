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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

08.01.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek. 

- Erdoğan ve Putin, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törene katılacak.

- Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek. 

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna Haliç Kongre Merkezi'nde yemek verecek.

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

3- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından İran'ın da Irak'taki ABD üslerine saldırıları sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

5- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

6- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

8- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapanış programı kapsamında Rus sanatçılar tarafından sahnelenecek "Rus Mozaiği" gösterisini izleyecek. 

10- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

11- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk hafta maçlarında E Grubu Darüşşafaka Tekfen, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek, G Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. 

12- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

13- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu 3. hafta maçında iki Türk takımı Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. 

14- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, İtalya'nın Reyer takımıyla deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek. 

15- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanşında BOTAŞ, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye konuk olacak. 

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