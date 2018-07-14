Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

2 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda halka hitap edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Tarım ve Orman Sektör Buluşması'na katılacak.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

4- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

5- 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın Barcelona kentinde başlayacak.

6- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.