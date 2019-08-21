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illi Eğitim Bakanı Selçuk, konuşuyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

21.08.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı"na katılacak.

3- TÜİK, temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

5- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelecek.

6- İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin istifa etmesiyle derinleşen hükümet krizine ilişkin gelişmeler izleniyor. 

7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

8- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısına katılacak.

10- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yunanistan temsilcisi AEK ile 22 Ağustos Perşembe günü oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçı öncesi müsabakanın yapılacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. 

- Bordo-mavili takım, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak. 

12- Atletizmde Turkcell Süper Lig final kademesi yarışmaları Bursa'da sona erecek.

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