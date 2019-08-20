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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Kaan Bozdoğan   | 20.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.


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