Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.