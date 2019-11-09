Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak edecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası - İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın final müsabakasını izleyecek, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene katılacak.
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği-Union of International Democrats (UID) Toplantısı ile AK Parti İl Dışilişkiler Antalya Bölge Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.
4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sanayi ve iş adamlarıyla istişarede bulunacak, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katılacak, Organize Sanayi Bölgesinde temaslarda bulunacak, Yeşilyurt Belediyesi Deprem Simülasyon Merkezi'nin açılışını yapacak, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ile Teknokent'i ziyaret edecek.
5- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, MÜSİAD Milli Üretim Üssü "TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi"nin temel atma törenine katılacak.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısında konuşacak, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu AK Parti Akdeniz Bölgesi Dış İlişkiler İl Başkanları Toplantısına katılacak.
7- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.
8- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.
9- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.
10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Süper Lig'de 11. haftaya Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Antalyaspor, Gaziantep FK-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
12- TFF 1. Lig'de 11. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor, Giresunspor-Osmanlıspor, İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor, Altay-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.