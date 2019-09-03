Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
3- AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, işten çıkarılan belediye personelini ziyaret edecek.
4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orta Anadolu Ekonomi Forumu"na katılacak.
5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek'in katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenecek çalışma yemeğine iştirak edecek.
6- TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Gençlik Günü Kutlaması ve Beşiktaş JK Bolu Gerede Kamp Tesisleri'nin açılışına katılacak.
9- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.
- Organizasyonun dördüncü gününde Türkiye, E Grubu'ndaki ikinci maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Japonya ile Çekya karşılaşacak.
- Günün diğer maçları F Grubu'nda Karadağ-Yeni Zelanda ve Brezilya-Yunanistan, G Grubu'nda Almanya-Dominik Cumhuriyeti ve Ürdün-Fransa, H Grubu'nda da Avustralya-Senegal ve Litvanya-Kanada arasında olacak.
10- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
11- Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
12- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşılaşacak.
13- Hentbolda erkekler ve kadınlarda 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleriyle, Süper Lig fikstür çekimi Türkiye Hentbol Federasyonunun merkez binasında yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.