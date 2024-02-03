Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı ayrıca Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek. Erdoğan, daha sonra Antakya Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Hatay/16.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Manisa/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Antalya/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da saha ziyaretleri gerçekleştirecek.
(Hatay/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adıyaman Valiliğine ziyaret gerçekleştirecek, "GAP 2024 Yılı Adıyaman Projeleri İmza Töreni"ne, Adıyaman AK Parti Teşkilat Buluşması'na, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Gıda Araştırma ve Analiz Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Adıyaman/Şanlıurfa/09.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonulu dernek başkanları ve kanaat önderleri ile toplantıda bir araya gelecek, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı ve Ümraniye Belediyesini ziyaret edecek.
(İstanbul/10.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına; Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir-İstanbulspor, Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor ve Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.
(Rize/13.30/İstanbul/16.00/Gaziantep/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü-Boluspor, Ümraniyespor-Bodrum FK, Kocaelispor-Adanaspor ve Göztepe-Altay maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/İstanbul/13.30/Kocaeli/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de 24. hafta Kırmızı Grup'ta yapılacak tek maçla, TFF 3. Lig'de 18. hafta gruplarda yapılacak toplam 6 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom-Pınar Karşıyaka ve Bursaspor İnfo Yatırım-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.
(Denizli/15.30/Ankara/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası; Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol ve ÇBK Mersin-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
(Kocaeli/16.00/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesi başlayacak; RAMS Global Cizre Belediyespor-Halkbank, Bigadiç Belediyespor-Spor Toto, Develi Belediyespor-TÜRŞAD, Galatasaray HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(Şırnak/13.00/Balıkesir/16.00/Kayseri/17.00/İstanbul/17.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası başlayacak; Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(Muğla/14.00/Bursa/15.30/Konya/17.00) (Fotoğraflı)
8- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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