Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,322.40
BTC/USDT
43,134.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

3 ilde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abdullah Sarica, Sayim Harmancı  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
3 ilde deprem

Ankara

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Sivrice olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.35'te merkez üssü Türkoğlu olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde sabah saat 6.10'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
3 ilde deprem
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TCMB Başkanı Erkan'ın görevden affını istemesini değerlendirdi
Zeytinburnu'nda kaza yapan tramvaylar çekildi, seferler normale döndü
Bakan Göktaş: Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini aşan skeci kınıyorum

Benzer haberler

3 ilde deprem

3 ilde deprem

İlk Türk astronot Gezeravcı ile konuşan Hataylı depremzede çocuklar duygularını dile getirdi

Azerbaycan'dan depremde Türkiye'nin yardımına koşan ekip, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş sanayisi TUSAŞ ile kanatlanacak

Kahramanmaraş sanayisi TUSAŞ ile kanatlanacak
Depremzede gençlerin güvercinleri umuda kanat çırpıyor

Depremzede gençlerin güvercinleri umuda kanat çırpıyor
İskenderun'da kurulan konteyner çarşı, esnafın umudu oldu

İskenderun'da kurulan konteyner çarşı, esnafın umudu oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet