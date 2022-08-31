Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Havza ilçesinde Atatürk Evi'ni ziyaret edecek; Vezirköprü ilçesinde STK'ler, meslek odaları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşacak; Bafra ilçesinde partisinin grup toplantısını yapacak, çiftçilerle bir araya gelerek esnaf gezisi gerçekleştirecek.
(Samsun/09.15/10.00/13.30/15.00/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "dünyanın en yaşlı gazisi" Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan ve 30 Ağustos törenleri sırasında vefat eden Turgut Kaçmaz için Ereğli Bozhane Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
(Zonguldak/13.02) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'ta "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde "Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde Kullanılacak Eğitim Materyali Dağıtım Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Etkinlikleri" kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Özbekistan müzik ekipleri ile TSK Armoni Mızıkası Moral ekibince Milli Savunma Üniversitesi'nde verilecek "Siperden Sahneye Müzik" konserine iştirak edecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Eğitimle, Özgür ve Yenilikçi Birey, Çoğulcu ve Katılımcı Toplum Vizyonu Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını, 2021 yılına ilişkin "yıllık gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini ve temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'da E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.
(Lübliyana/15.00) (Fotoğraflı)
2- 2022-2023 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü ile Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi fikstür ve Kadınlar Federasyon Kupası kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.
(New York) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.