Dolar
18.74
Euro
19.96
Altın
1,866.92
ETH/USDT
1,272.60
BTC/USDT
16,970.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, Sudan'da geçiş sürecinin ikinci aşama görüşmelerine başlanmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki geçiş süreci uyarınca ikinci aşama görüşmelere geçilmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Behlül Çetinkaya   | 08.01.2023
Türkiye, Sudan'da geçiş sürecinin ikinci aşama görüşmelerine başlanmasından memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Çerçeve Anlaşması temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelere başlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sürecin, Sudan'daki tüm kesimleri kapsayan geniş bir zeminde ilerletilmesine önem atfedildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir." denildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Sudan'da geçiş sürecinin ikinci aşama görüşmelerine başlanmasından memnun
Siirt'te karda mahsur kalan ambulansı ekipler kurtardı
Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar nedeniyle bir günlüğüne ara verildi
Fatih'te aracına aldığı 3 yolcu tarafından darbedilen taksici hayatını kaybetti
Dağcılar kar ve tipiye rağmen Allahuekber Dağı'nın zirvesinde şehitleri andı

Benzer haberler

Türkiye, Sudan'da geçiş sürecinin ikinci aşama görüşmelerine başlanmasından memnun

Türkiye, Sudan'da geçiş sürecinin ikinci aşama görüşmelerine başlanmasından memnun

3 SORUDA - 2022 dünya protesto gündemi

Sudan'da ortak geçmişin izi Türkçe kelimeler kullanılmaya devam ediyor

Sudan'da kronik hastalar şifayı arı iğnesinde arıyor

Sudan'da kronik hastalar şifayı arı iğnesinde arıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet