Dolar
36.43
Euro
39.02
Altın
2,915.76
ETH/USDT
2,244.80
BTC/USDT
88,551.00
BIST 100
10,016.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor
logo
Gündem

Türkiye Maarif Vakfı, Gambiyalı gençleri kaliteli eğitimle hayata hazırlıyor

Vakfın Gambiya Temsilcisi İbrahim Hakkı Boyacı, "Öncelikle başarılı öğrencilere ulaşıp onları Türk eğitim sistemiyle, Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırıp onların Türkiye'de eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz." dedi.

Gülsüm İncekaya, Gökhan Kavak  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Türkiye Maarif Vakfı, Gambiyalı gençleri kaliteli eğitimle hayata hazırlıyor Fotoğraf: Cem Özdel/AA

İstanbul

Türkiye Maarif Vakfı Gambiya Temsilcisi İbrahim Hakkı Boyacı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş oldukları için ulaştıkları başarılı öğrencileri Türk eğitim sistemiyle, Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırıp onların Türkiye'de eğitimlerine devam etmelerini sağladıklarını söyledi.

Boyacı, Türkiye Maarif Vakfının Gambiya'da 2018 yılında küçük bir okulda 30-40 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine başladığını, artan talep üzerine daha kapasiteli binaya taşındıklarını anlattı.

Öğrenci sayılarının 2025 yılı itibarıyla 310'a kadar yükseldiğini aktaran Boyacı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamında eğitim hizmetleri verdiklerini belirtti.

Vakıf olarak 2022 yılında mezun vermeye başladıklarına değinen Boyacı, "Şu ana kadar verdiğimiz 42 mezunun 13 tanesi Türkiye'de üniversite eğitimine devam ediyor. Mezunlarımızı öncelikle Türkiye'ye yönlendirmeye gayret ediyoruz. Türkiye bursları bu noktada önemli rol oynuyor." dedi.

Boyacı, Türkiye'ye yönlendirdikleri 13 mezunun İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirlerde seçkin üniversitelerde eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin öncelikli olarak siyaset bilimi ya da iktisat alanındaki bölümleri tercih ettiğini söyledi.

Uluslararası okul oldukları için mezun ettikleri öğrencilerin Avrupa ülkeleri ve ABD gibi farklı yerlerde de kabul gördüğüne işaret eden Boyacı, "Maarif Vakfı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için öncelikle başarılı öğrencilere ulaşıp onları Türk eğitim sistemiyle, Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırıp onların Türkiye'de eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Boyacı, daha fazla Gambiyalı öğrenciye ulaşmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Öğrencilere sunulan imkanlar, öğretmenlere de sunuluyor"

Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nda Biyoloji Öğretmeni Modou Manneh de ülkedeki yabancı ailelerin birçok fırsat sunduğu için çocuklarını bu okullara gönderdiğine dikkati çekti.

Manneh, ülkenin en iyi okullarından biri olan Maarif Vakfı Okulu için şunları kaydetti:

"Öğrencilere eşit muamele var. Hem öğrenciler hem öğretmenler fikirlerini özgürce ifade edebiliyorlar. Spor gibi aktiviteler de öğrenciler arasındaki etkileşimi daha çok artırıyor. Öğrenciler, uluslararası bir okulda çok mutlu hissediyor."

Burasının mezun verdiği öğrencilere hem ülke içinde hem de ülke dışında farklı fırsatlar sunduğunu anlatan Manneh, dünyanın birçok yerinde eğitim faaliyetlerine devam eden Maarif Vakfı okullarının çok güzel şeyler yaptığını vurguladı.

Manneh, "Maarif okulunda görev almaktan ve bana bu fırsatın sunulmasından büyük mutluluk duyuyorum. Öğrencilere sunulan fırsatlar, imkanlar, aynı şekilde öğretmenlere de sunuluyor. En önemlisi ifade özgürlüğüne verilen önem." diye konuştu.

Gambiya'da ilk açıldığında çok az sayıda öğrencisi olmasına rağmen Maarif Vakfı Okulu'nun diğer yabancı okullara nazaran her geçen gün öğrenci sayısını artırmaya devam ettiğini belirten Manneh, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu okullarda eğitimin yanı sıra öğrencilere mezun olduktan sonra Gambiya'nın geleceğinde nasıl roller üstelenecekleri de öğretiliyor. Buna hazırlanıyorlar. Maarif, bunu sadece Gambiya'da yapmıyor, dünyanın her tarafındaki okullarında yapıyor. Dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlıyorlar ve her Gambiyalı öğrenci bu okullarda eğitim görmekten büyük gurur duyuyor."

Türkçe öğrenmek için Maarif Okulu'na gitti

Öğrenci Fatoumata Darboe Sillah ise okulun varlığından sosyal medya platformları aracılığıyla haberdar olduğunu anlattı.

Arapça ve İngilizce bildiğini, üçüncü dil olarak Türkçe'yi öğrenmek için Maarif Vakfı Okulu'na gitmeye karar verdiğinden bahseden Sillah, "Tabii bu okuldan sonra Türkiye'de üniversite eğitimi alma fırsatı olması da çok iyi. Türkiye'de bir üniversitede okumak ve kariyer yapmak istiyorum. Bu fikir çok hoş görünüyor." şeklinde konuştu.

Sillah, Maarif Vakfı Okulu'nda okumaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı
"Özel hayvan yaşamevi"ne ilişkin esaslar düzenlendi
Emine Erdoğan: 105 yıldır sarsılmaz bir irade ortaya koyan Yeşilay'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
Türkiye Maarif Vakfı, Gambiyalı gençleri kaliteli eğitimle hayata hazırlıyor

Benzer haberler

Türkiye Maarif Vakfı, Gambiyalı gençleri kaliteli eğitimle hayata hazırlıyor

Türkiye Maarif Vakfı, Gambiyalı gençleri kaliteli eğitimle hayata hazırlıyor

Erzurum polisi, gençleri tarih, kültür ve sporla buluşturuyor

Türkiye'nin kolluk güçleri Gambiya polisine eğitim vermeyi sürdürüyor

Katar'daki Türk öğrenciler iftar sofrasında buluştu

Katar'daki Türk öğrenciler iftar sofrasında buluştu
Gambiya'daki Türk iş insanları, Afrika'ya daha fazla yatırım çağrısı yaptı

Gambiya'daki Türk iş insanları, Afrika'ya daha fazla yatırım çağrısı yaptı
2025-YKS başvuruları bugün sona erecek

2025-YKS başvuruları bugün sona erecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet