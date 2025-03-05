Türkiye Maarif Vakfı, Gambiyalı gençleri kaliteli eğitimle hayata hazırlıyor
Vakfın Gambiya Temsilcisi İbrahim Hakkı Boyacı, "Öncelikle başarılı öğrencilere ulaşıp onları Türk eğitim sistemiyle, Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırıp onların Türkiye'de eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz." dedi.
İstanbul
Türkiye Maarif Vakfı Gambiya Temsilcisi İbrahim Hakkı Boyacı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş oldukları için ulaştıkları başarılı öğrencileri Türk eğitim sistemiyle, Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırıp onların Türkiye'de eğitimlerine devam etmelerini sağladıklarını söyledi.
Boyacı, Türkiye Maarif Vakfının Gambiya'da 2018 yılında küçük bir okulda 30-40 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine başladığını, artan talep üzerine daha kapasiteli binaya taşındıklarını anlattı.
Öğrenci sayılarının 2025 yılı itibarıyla 310'a kadar yükseldiğini aktaran Boyacı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamında eğitim hizmetleri verdiklerini belirtti.
Vakıf olarak 2022 yılında mezun vermeye başladıklarına değinen Boyacı, "Şu ana kadar verdiğimiz 42 mezunun 13 tanesi Türkiye'de üniversite eğitimine devam ediyor. Mezunlarımızı öncelikle Türkiye'ye yönlendirmeye gayret ediyoruz. Türkiye bursları bu noktada önemli rol oynuyor." dedi.
Boyacı, Türkiye'ye yönlendirdikleri 13 mezunun İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirlerde seçkin üniversitelerde eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin öncelikli olarak siyaset bilimi ya da iktisat alanındaki bölümleri tercih ettiğini söyledi.
Uluslararası okul oldukları için mezun ettikleri öğrencilerin Avrupa ülkeleri ve ABD gibi farklı yerlerde de kabul gördüğüne işaret eden Boyacı, "Maarif Vakfı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için öncelikle başarılı öğrencilere ulaşıp onları Türk eğitim sistemiyle, Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırıp onların Türkiye'de eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Boyacı, daha fazla Gambiyalı öğrenciye ulaşmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
"Öğrencilere sunulan imkanlar, öğretmenlere de sunuluyor"
Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nda Biyoloji Öğretmeni Modou Manneh de ülkedeki yabancı ailelerin birçok fırsat sunduğu için çocuklarını bu okullara gönderdiğine dikkati çekti.
Manneh, ülkenin en iyi okullarından biri olan Maarif Vakfı Okulu için şunları kaydetti:
"Öğrencilere eşit muamele var. Hem öğrenciler hem öğretmenler fikirlerini özgürce ifade edebiliyorlar. Spor gibi aktiviteler de öğrenciler arasındaki etkileşimi daha çok artırıyor. Öğrenciler, uluslararası bir okulda çok mutlu hissediyor."
Burasının mezun verdiği öğrencilere hem ülke içinde hem de ülke dışında farklı fırsatlar sunduğunu anlatan Manneh, dünyanın birçok yerinde eğitim faaliyetlerine devam eden Maarif Vakfı okullarının çok güzel şeyler yaptığını vurguladı.
Manneh, "Maarif okulunda görev almaktan ve bana bu fırsatın sunulmasından büyük mutluluk duyuyorum. Öğrencilere sunulan fırsatlar, imkanlar, aynı şekilde öğretmenlere de sunuluyor. En önemlisi ifade özgürlüğüne verilen önem." diye konuştu.
Gambiya'da ilk açıldığında çok az sayıda öğrencisi olmasına rağmen Maarif Vakfı Okulu'nun diğer yabancı okullara nazaran her geçen gün öğrenci sayısını artırmaya devam ettiğini belirten Manneh, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu okullarda eğitimin yanı sıra öğrencilere mezun olduktan sonra Gambiya'nın geleceğinde nasıl roller üstelenecekleri de öğretiliyor. Buna hazırlanıyorlar. Maarif, bunu sadece Gambiya'da yapmıyor, dünyanın her tarafındaki okullarında yapıyor. Dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlıyorlar ve her Gambiyalı öğrenci bu okullarda eğitim görmekten büyük gurur duyuyor."
Türkçe öğrenmek için Maarif Okulu'na gitti
Öğrenci Fatoumata Darboe Sillah ise okulun varlığından sosyal medya platformları aracılığıyla haberdar olduğunu anlattı.
Arapça ve İngilizce bildiğini, üçüncü dil olarak Türkçe'yi öğrenmek için Maarif Vakfı Okulu'na gitmeye karar verdiğinden bahseden Sillah, "Tabii bu okuldan sonra Türkiye'de üniversite eğitimi alma fırsatı olması da çok iyi. Türkiye'de bir üniversitede okumak ve kariyer yapmak istiyorum. Bu fikir çok hoş görünüyor." şeklinde konuştu.
Sillah, Maarif Vakfı Okulu'nda okumaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.