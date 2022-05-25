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Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Ferdi Türkten   | 25.05.2022
Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.

Türkiye heyetinin, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin ardından, üç heyet bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmelere ilişkin saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.

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