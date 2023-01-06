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Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor

Türkiye ile Ermenistan arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı.

Tuğba Altun   | 06.01.2023
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor

Ankara

Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu belirtildi.

Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığınca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu ifade etti.

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