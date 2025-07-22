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Gündem, IDEF 2025

Türkiye ile Azerbaycan "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzaladı

Türkiye ve Azerbaycan arasında "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı. İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunus Türk  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Türkiye ile Azerbaycan "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzaladı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu - AA

İstanbul

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinlikte, Türkiye ve Azerbaycan arasında "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla gerçekleştirildi.

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