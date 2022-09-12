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Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) ateşkes ve barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Behlül Çetinkaya   | 12.09.2022
Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

Ankara

Etiyopya'daki gelişmeler hakkındaki soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, "Etiyopya’da TPLF tarafından dün (11 Eylül) yapılan, Federal Hükümet ile ateşkes ve Afrika Birliğinin himayesinde barış görüşmelerine başlamaya hazır olunduğu yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Türkiye'nin Etiyopya’daki şiddetin kalıcı olarak son bulmasını teminen taraflara diyalog çağrısını ve bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu yineledi​​​​​​​.

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Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

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