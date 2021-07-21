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Türkiye, Çin'de meydana gelen sel felaketi için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hınan eyaletinde meydana gelen sel felaketi için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 21.07.2021
Türkiye, Çin'de meydana gelen sel felaketi için taziye mesajı yayımladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Hınan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 25'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edildiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Çin halkı ile hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 25 kişi yaşamını yitirmişti.

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