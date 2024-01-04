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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi için anlaşma imzalayacak

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusunda Türkiye ve Romanya ile gelecek hafta İstanbul'da anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.

Salih Okuroğlu  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi için anlaşma imzalayacak

Ankara

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Tagarev, ülkenin güneybatısındaki Blagoevgrad kentinde, Karadeniz'deki deniz mayınlarıyla mücadeleye ve Umman Denizi ile Kızıldeniz'de kaçırılan Bulgarlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tagarev, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusunda gelecek hafta İstanbul'da anlaşma imzalayacağını bildirdi.

Bunun metni ve konsepti üzerinde anlaşmaya vardıklarını kaydeden Tagarev, "Önümüzdeki hafta yardımcım imza için İstanbul'da olacak, böylece bu görev yakında başlayacak." ifadesini kullandı.

Tagarev, "Rusya tarafından Ukrayna'da başlatılan savaş, topraklarımız ve seyrüsefer güvenliğimiz açısından riskler doğurmaktadır ve bu riskleri en aza indirmek için üç ülkenin donanmaları mayınları temizleyecek." dedi.

Bulgaristan, Kızıldeniz'e gemi ya da Yemen'e asker göndermeyecek

Tagarev, Bulgaristan'ın Kızıldeniz'e gemi ya da Yemen'e asker göndermeyeceğini belirterek, bunun hiçbir zaman bir seçenek olmadığını söyledi.

Kızıldeniz'de Husilerin el koyduğu "Galaxy Leader" isimli kargo gemisinin Bulgar kaptanı ve ikinci kaptanının henüz serbest bırakılmadığını bildiren Tagarev, "Görevimiz onların salıverilmelerinin bir yolunu bulmak. Bulgar gemisi Ruen de 8 denizciyle birlikte kaçırıldı, biri serbest bırakıldı ve biz de bir çözüm arıyoruz. Çeşitli seçenekleri tartışıyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart 2024'ten itibaren deniz ve hava yoluyla Şengen'e dahil edilmesine de değinen Tagarev, "Bu, 6 ay içinde Romanya ve Bulgaristan'ın girişine en çok direnen Hollanda'nın yaptırımları kaldırmasını sağlamayı başaran hükümetin çok ciddi bir başarısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Tagarev, 20 Ekim 2023'te, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'nın yakın zamanda Karadeniz'de mayın arama operasyonu düzenleyeceğini söylemişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Kasım'da yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'de İsrailli iş adamına ait "Galaxy Leader" isimli kargo gemisine el koyarak Yemen kıyılarına götürdüklerini duyurmuştu.

Bulgar bir şirket tarafından işletilen "Ruen" adlı gemi, 14 Aralık'ta Umman Denizi'nde korsanlar tarafından kaçırılmıştı.

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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi için anlaşma imzalayacak
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