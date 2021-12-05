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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Ramiz Erinç Sağkan seçildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi.

Serdar Açıl   | 05.12.2021
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Ramiz Erinç Sağkan seçildi

Ankara


TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan kazandı.

Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı.

Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.

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