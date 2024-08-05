Türkiye, Bangladeş'te yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi
Dışişleri, Bangladeş'te son haftalarda yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde can kayıpları olmasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi anayasayı uygun biçimde seçime götürmesi ve yapılacak seçimlerin Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunması temenni edildi.
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Bangladeş’teki Son Gelişmeler Hk. https://t.co/vEFG4qP9ph pic.twitter.com/YeS1sDzLEB— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 5, 2024