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Türkiye, Bangladeş'te yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi

Dışişleri, Bangladeş'te son haftalarda yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Türkiye, Bangladeş'te yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde can kayıpları olmasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi anayasayı uygun biçimde seçime götürmesi ve yapılacak seçimlerin Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunması temenni edildi.

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