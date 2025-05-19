Dolar
38.85
Euro
43.70
Altın
3,235.52
ETH/USDT
2,496.80
BTC/USDT
104,970.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.
logo
Gündem

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı.

Bilal Kahyaoğlu, Recep Bilek  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Samsun

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saate yakın gösteri sundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Biriminden alınan bilgiye göre, Türk Yıldızları Akrobasi Timi, gökyüzüne 18 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde dev Türk bayrağı çizdi. 216 milyon metrekarelik alanıyla bu bayrak, "dünyanın en büyük gökyüzü bayrağı" oldu.

Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Subayı ve Gösteri Anlatıcısı Üsteğmen Fatih Sağlam izleyicilere, gösteri kapsamında çizilen ay-yıldızlı bayrağın yıldızının büyüklüğünün 3 kilometre, hilalin uçları arasındaki mesafenin ise 5 kilometre olduğu bilgisini verdi.

Kentin farklı bölgelerinden de takip edilen gösteriyi vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlere terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz
Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'inci toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "Pontus" iddialarına ilişkin açıklamalarını kınadı
AA, Trablus’ta hükümet güçlerinin kontrolüne geçen Gıneyve milislerinin karargahını görüntüledi
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Samsun'da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" gösteri uçuşu yaptı

Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı

AFAD, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını özel video ile kutladı

AFAD, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını özel video ile kutladı
Spor camiasından 19 Mayıs mesajları

Spor camiasından 19 Mayıs mesajları
Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi

Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet