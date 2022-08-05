Dolar
17.93
Euro
18.25
Altın
1,772.68
ETH/USDT
1,667.10
BTC/USDT
22,811.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı

Ukrayna limanlarına 24 Şubat'tan bu yana ilk seferi yapacak olan Türk sahipli FULMAR S gemisi, yarın akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 05.08.2022
Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri kapatılan ve operasyonları durdurulan Ukrayna limanlarına o tarihten bu yana ilk seferi yapacak olan gemiye, sabah saatlerinde yapılan denetim tamamlandı. Saat 15.30'da seferine başlayan Türk sahipli FULMAR S gemisi, 6 Ağustos akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Suriye'de terör örgütlerine karşı eş güdüm içinde hareket etme kararlılığını teyit etti
AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı

Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı

Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçiş belgesi sayısını açıkladı

Türk bayrağı Paris MoU Gemi Performans Listesi'nde 8'inci sıraya yükseldi

Türk bayrağı Paris MoU Gemi Performans Listesi'nde 8'inci sıraya yükseldi
Rusya, Ukrayna tahılları için İstanbul’da çalışacak askeri heyeti gönderdi

Rusya, Ukrayna tahılları için İstanbul’da çalışacak askeri heyeti gönderdi
İstanbul'un 3 yeni metro hattına kavuşması için geri sayım

İstanbul'un 3 yeni metro hattına kavuşması için geri sayım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet