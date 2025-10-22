Türk milletvekilleri, Parlamentolar Arası Birlik toplantısında Gazze'deki soykırımı gündeme taşıyor
AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, "Her ortamda, her komitede Gazze'deki insani dramı, soykırımı dile getirmeye çalışıyoruz." dedi.
Cenevre
Erdoğan, TBMM heyeti olarak PAB'ın 151. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere geldikleri İsviçre'nin Cenevre kentinde, AA muhabirine, temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
PAB'ın çok geniş kapsamlı bir uluslararası komisyon olduğunu belirten Erdoğan, birliğin 182. üyesi olarak bu toplantıda Brunei'nin kabul edildiğini söyledi.
Asuman Erdoğan, bu toplantıya Türkiye'den iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleriyle katılım sağladıklarını ifade ederek bir sonraki PAB Genel Kurulu'nun İstanbul'da yapılacağını ve bu nedenle heyecanlı olduklarını dile getirdi.
Bir sonraki toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını muhataplarına duyurduklarını, onlara Türk kahvesi ikram ettiklerini anlatan Erdoğan, Türk kültürüne yönelik büyük ilginin yanı sıra İstanbul'da PAB toplantısı yapılmasına yönelik olumlu dönüşler olduğunu kaydetti.
AK Parti Ankara Milletvekili ve PAB Türk Grubu Başkanı Erdoğan, PAB Genel Kurulu toplantılarının 5-6 güne yayıldığını, bu kapsamda birçok farklı komite ve çalışma gruplarının oluşturulduğunu belirtti.
Türkiye'nin liderliğinin ve vizyonunun önemine işaret eden Erdoğan, bu kapsamda insanlığa ve barışa katkı sunmak için her türlü girişimde bulunduklarını söyledi.
"Her ortamda, her komitede Gazze'deki insani dramı, soykırımı dile getirmeye çalışıyoruz"
Asuman Erdoğan, PAB'ın 151. Genel Kurul Toplantısı'nın temasının "Kriz Anında İnsani Normları Korumak ve İnsani Yardımları Desteklemek" olduğunu ve bunun da Gazze gibi insani krizlerin yaşandığı yerleri anlattığını belirterek şunları kaydetti:
"Her ortamda, her komitede Gazze'deki insani dramı, soykırımı dile getirmeye çalışıyoruz. (PAB kapsamında) Örneğin Kadın Forumu var, çok güçlü bir forum orası. Bizim vekilimiz Fatma Öncü Hanım orada başkan yardımcısı. Orada Gazze'de çocukların ve kadınlar yaşadığını anlatmaya çalışıyoruz. Orta Doğu Komitesi'nde, Gazze ile ilgili zayıf da olsa bir ateşkes sürecinin başladığını ve bu sürecin bir paydaşı olan, etkin rol alan Türkiye'nin yapmak istediklerini anlatmaya çalıştık."
PAB Türk Grubu Başkanı Erdoğan, diğer parlamenterlerden de bu sürece sahip çıkmalarını ve tarafların ateşkese uyup uymadıklarını takip etmelerini istediklerini dile getirdi.
Gazze'de yaşananlara ilişkin daha somut önerilerinin de olduğunu belirten Asuman Erdoğan, "Bire bir veya gruplarla tek tek konuşarak Gazze ile ilgili adım atmak için yönlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, PAB'ın 151. Genel Kurul Toplantısı kapsamında düzenlenen Orta Doğu Komitesi toplantısının daimi iki üyesinin İsrail ve Filistin olduğunu hatırlatarak İsrail'in, bu toplantıya uluslararası baskıdan dolayı gelemediğini söyledi.
"İsrail, BM'de yaşadığı hüsranı yaşamamak için gelemedi. Bu, önemli bir şey. İsrail gibi soykırımcı bir devlete bunu yaşatmış olmamız bile çok kıymetli." diyen Erdoğan, bu komite kapsamında bir arabuluculuk sistemi geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.
"Gazze, sadece bir Orta Doğu meselesi değil, artık bir insani mesele"
PAB Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, başka ülkelerin de bu arabuluculuk sistemiyle komiteye dahil olarak, Gazze meselesine daha duyarlı yaklaşmalarını ve komiteyi böyle bir platforma dönüştürmek istediklerinin altını çizdi.
Gazze'nin artık uluslararası bir konu haline geldiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:
"Gazze, sadece bir Orta Doğu meselesi değil, artık bir insani mesele. Zaten bütün dünyanın duyarlı olduğu bir meseleye dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü orada bir soykırım var. Bu, bütün insanlığın meselesidir. Soykırım, bütün insanlığın duyarlı olması gereken meseledir. Bu anlamda çok önemli bir mesafe aldık. İnsani duyarlılığın, parlamenterlerin duyarlılığının PAB'da da arttığını görüyoruz. Bu çok kıymetli ve Gazze meselesine bütün dünyadan katılım ve katkının olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da bu sürecin umut verici olduğunu düşünüyorum."