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Türk lirasına hakaret eden sosyal medya kullanıcısı ilk kez hakim karşında

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türk lirasına hakaret ettiği iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mikail Can Kurnaz ilk kez hakim karşısına çıktı.

Büşra Çoban   | 23.12.2022
Türk lirasına hakaret eden sosyal medya kullanıcısı ilk kez hakim karşında

İstanbul

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Mikail Can Kurnaz ve avukatı katıldı.

Kurnaz, savunmasında bugüne kadar siyasi ve politik davranışı olmadığını, bu amaçla sosyal medyada paylaşım yapmadığını ve iddiaya konu olan olayın yanlış anlaşıldığını fark edince videoyu kaldırıp olaya ilişkin açıklama yaptığını ifade etti.

Parayı tuvalete atmadığını savunan sanık Kurnaz, "Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik herhangi bir kastım da olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum." dedi.

Sanık avukatı İbrahim Emir Köse, müvekkilin beraatini talep etti.

Mahkeme hakimi, sanık hakkında bulunan adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmetti. Hakim, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, şüphelinin herkese açık olarak kullandığı sosyal medya hesabından 21 Ekim'de arkada fon müziği eşliğinde 100 liralık banknotu klozete attığı ve sifona bastığını gösteren bir video yayımladığı anlatılmıştı.

İddianamede, şüpheli Kurnaz'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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