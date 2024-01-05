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Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin kuruluşu için başvuru yapıldı

Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin kuruluş dilekçesi, Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne verildi.

Abdullah Sarica  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin kuruluşu için başvuru yapıldı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Avukat arabulucu Yakup Erikel, dilekçeyi vermelerinin ardından yaptığı açıklamada, arabuluculuk tarihinde önemli çalışmalar yürütecek uluslararası teşekkülün ilk adımını attıklarını söyledi.

Arabuluculuğun bugün yaklaşık 160 ülkede uygulandığını belirten Erikel, arabuluculuğun Türkiye'de 2012'de uygulanmaya başladığını kaydetti.

"16 ülkeyi kapsayacak büyük bir arabuluculuk sistemi kuruyoruz"

Erikel, Türkiye'de arabuluculuk hukukunun, uluslararası alanda kabul görecek şekilde eğitim, uygulama ve modüllerine sahip olduğunu dile getirerek, "Bugün biz, bu konuda bir adım daha atarak Türk Dünyası Arabulucular Birliğini kuruyoruz. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Macaristan ve bununla birlikte yaklaşık 16 ülkeyi kapsayacak büyük bir arabuluculuk sistemi kuruyoruz." dedi.

Arabuluculuk uygulamalarının Türkiye'de önemli bir yere geldiğini anlatan Erikel, Birlik olarak uluslararası alanda da arabuluculuk uygulamaları, eğitimleri ve uyuşmazlıkların çözümlerinde baş aktör olmak istediklerini vurguladı.

Türk hukuk sisteminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, bu kültürü Türk Dünyası Arabulucular Birliği aracılığıyla diğer ülkelerle paylaşmak istediklerini dile getiren Erikel, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya hukuk kültürüne bu zenginliklerimizi katmak, hukuk ve arabuluculuk alanında dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek bu birikimimizi ülkemiz insanına sunmak için uzun bir hukuk yolculuğuna çıktık. Biliyoruz ki bu yolculuk yüzyıllar sürecek bir hukuk ve medeniyet yolculuğudur. Bu kültürü, bizden sonraki hukukçu gençler daha da büyüterek ileri taşıyacaklar."

Erikel, "Bu yıl içinde iki önemli adımımız var. Birinci adımımız, 24 Şubat'ta Bakü'de üye ülke olarak saydığımız ülkelerin ana temsilcileriyle bir araya gelerek orada uluslararası bir sözleşme imzalayacağız. İkinci adım da ağustosta büyük bir arabuluculuk kurultayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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