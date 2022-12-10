TRT World Forum 2022'de bugünkü kamu yayıncılığının zorluğu tartışıldı
İstanbul'da "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022 kapsamında "Dijitalleşme: Kamu Yayıncılığı Ödüllendirici Bir Zorluk Mu?" başlıklı panel gerçekleştirildi.
Ankara
Moderatörlüğünü TRT World sunucusu Efnan Han'ın yaptığı panele, Afrika Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gregoire Ndjaka, Latin Amerika Televizyonu Ortak Yapım ve İçerik Başkanı Alfonso Hurtado Ruiz, Uluslararası Yayıncılık Derneği Baş Yöneticisi Simon Spanswick, Portekiz Kamu Yayıncılığı Uluslararası İlişkiler Direktörü Jose Lopez de Araujo konuşmacı olarak katıldı.
Panelistlerden Ndjaka, konuşmasına Türkiye'ye tahıl koridorundaki çabaları için teşekkür ederek başlarken, her şeyin kısıtlandığı bir dönemde bu çabaların Afrika'ya çok yardımı dokunduğunu söyledi.
Ndjaka, dijitalleşmenin Afrika'daki ekosistemi bozduğunu vurguladı.
Dijitalleşme nedeniyle birçok gazetenin kapandığını belirten Ndjaka, kamu medyalarının hızla değişen bu ekosistemle başa çıkamadığını kaydetti.
Öte yandan, bu sistem içinde sahte bilgilerin çok daha hızlı yayıldığını ve takibinin de zorlaştığına işaret eden Ndjaka, "Bir gazetecinin her zaman bilgilerin doğruluğunu teyit edip, kaynağının güvenilir olup olmadığını soruşturması lazım." ifadesini kullandı.
Ndjaka, yazılı basından dijital haber platformlarına geçişin neticesinde, bilgi akşının sağlanmasında köklü değişimlerin yaşandığını belirterek, bu platformlarda bilgi toplamanın ve sahte bilgilerin takibinin imkansızlaştığını söyledi.
Ayrıca, Afrika'dan yapılan yayınların tüm dünyada izleneceğini ifade eden Ndjaka, insanların ilgisini çekebilmek için görsellerle diğer ülkelerde de kabul edilen belli bir standarda ulaşmak için çaba göstermeleri gerektiğini aktardı.
Ndjaka, bu ekosistemde insanların artık sadece takipçi olmadığını vurgulayarak, "Herkesin ortaya koyacağı bir şey var ancak günün sonunda dijital platformlara koyduğumuz bilgiler tam olarak gerçek olmalı." dedi.
"Avrupa'nın yaklaşık yüzde 80'i sosyal medya kullanıyor"
Portekiz Kamu Yayıncılığı Uluslararası İlişkiler Direktörü Jose Lopez de Araujo, televizyon ve sosyal medya platformlarının toplu iletişimde önemli bir araç olduğu konusundaki fikirlerini paylaştı.
Avrupalıların yaklaşık yüzde 80'inin sosyal medya kullandığına dikkati çeken Araujo, bu platformların geleneksel televizyon için büyük bir tehdit olduğuna dikkati çekti.
Araujo, "Artık kimse evinde televizyonun karşısında oturup, haftada tek gün yayınlanan dizileri izlemiyor. Öyle bir şey kalmadı." değerlendirmesinde bulunarak, geleneksel televizyon izlemede ilginin kaybolduğunu dile getirdi.
Bu dönemde insanların artık içeriğe önem verdiğini dile getiren Araujo, kamu hizmeti yapan medyanın bu değişikliklere ayak uydurabilmesi için hemen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Bilgiye ulaşma konusunda cep telefonlarının önem kazandığını belirten Araujo, gençlerin telefonlarını herhangi bir ortamda kullanarak bilgiye ulaşmasını "pratik" olarak değerlendirdi.
"Artık herkes içerik üretebiliyor"
Latin Amerika Televizyonu Ortak Yapım ve İçerik Başkanı Ruiz, dijital platformlarda sahte bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla neler yapabileceğine ilişkin, Latin Amerika'daki kamu hizmeti yapan kuruşların yayın kültüründen bahsetti.
Ruiz, çok takipçili sosyal medya kullanıcılarının da artık kişisel hesaplarından haber içeriği ürettiğini ayrıca telefon, bilgisayar ve internet bulunan her ortamdan bir uydu yayınına anında erişilebildiğini ifade ederek, "Artık herkes içerik üretebiliyor." diye konuştu.
İnsanların, kamu hizmeti yapan yayınlara güvenmesi gerektiğini bunun da kanıtlanmış bilgi veri ve rakamlarla sağlanabileceğini anlatan Ruiz, "Latin Amerika'da bu yıl bu konuda pek çok ücretsiz çalışma düzenledik." bilgisini paylaştı.
"İnsanların beklentileri değişti"
Uluslararası Yayıncılık Derneği Baş Yöneticisi Simon Spanswick, geleneksel medya ve sosyal medya platformları hakkında karşılaştırmalarda bulundu.
İnsanların bilgiye ulaşabileceği yeni birçok alternatifin ortaya çıktığını belirten Spanswick, "İnsanların beklentileri değişti. Kimse artık yeni bilgiye ulaşmak için akşam haberlerini beklemiyor." şeklinde konuştu.
Spanswick, kamu medya hizmetlerinin kurtuluşu için ilgiyi tekrar kendi yönlerine çekmeleri gerektiğini belirtti.
Sahte bilgiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Spanswick, "Sahte bilgilerin göz açıp kapayıncaya kadar yayılabileceğini gördük. Güvenilir kaynakların da bunu yapabilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kamu hizmeti yapan medya kuruluşlarının hayatta kalabilmesi için ilgiyi canlı tutmaları anahtar rol oynuyor. Eğer kamu hizmeti yapan bir medya organıysanız sizin bir amacınız da insanları bir araya getirmek olmalıdır." dedi.
Spanswick, sahte bilgilerin, sosyal medya üzerinden yayıldığını, insanların bu haberleri arkadaşlarına direkt mesaj yoluyla gönderdiğini söyleyerek, sahte bilgilerle savaşmak için doğru ve bağımsız bilgilerin korumaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.