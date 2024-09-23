Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 175 dekar tarım arazisi, Yomra'da ise 8 bin 420 metrekare fındık bahçesinin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği bildirildi.
Trabzon
Valilikten yapılan açıklamada, 20 Eylül Cuma günü Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi nedeniyle sel ve heyelanların meydana geldiği anımsatıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD merkezlerine 339 ihbar geldiği ifade edilen açıklamada, bölgede şu ana kadar 722 personel ile 277 araç tarafından kapalı yol ve dere çalışmalarına müdahale edildiği belirtildi.
Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 21 mahallede etüt çalışması yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"12 hane etkilenmiş, 11 konut, 1 iş yeri boşaltılmıştır. Sürmene’de 175 dekar tarım arazisi, Yomra’da ise 8 bin 420 metrekare fındık bahçesi zarar görmüş olup çalışmalar devam etmektedir. Toplam 4 kilometre fiber hat yenilenmiş olup 187 abone için çalışmalar sürmektedir. Bütün ilçe ve mahallelerin enerji arızaları giderilmiş olup bazı haneler için arıza giderme çalışmaları devam etmektedir. Türk Kızılay toplamda 600 sıcak çorba, 2 bin 190 yemek, 7 bin 750 içecek, 7 bin 650 ikramlık ve 3 bin 900 su dağıtımda bulunmuştur."
Açıklamada, sel ve heyelandan etkilenen bölgede dere yataklarını temizleme, yol onarımı ile tarım zararlarının tespiti için tüm kurumların görev başında olduğu kaydedildi.
Taşkından etkilenen devlet hastanesinde hummalı çalışma
Araklı ilçesinde meydana gelen taşkın ve heyelanda kullanılamaz hale gelen Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde başlatılan çalışmalar da aralıksız sürüyor.
Özgen Mahallesi'ndeki hastanenin bodrum katında yer alan yemekhane, su deposu, havalandırma, elektrik ünitesi, asansör ile bazı ilaçların bulunduğu depo, 20 Eylül Cuma günü etkili olan şiddetli yağışın ardından hasar gördü.
Hastaların ve personelin tahliye edilmesinin ardından çalışmalara başlanan hastane binasında, 4 günlük süreçte suyun büyük bölümü tahliye edildi.
Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Osman Şener, AA muhabirine, beklemedikleri bir afetle karşı karşıya kalmalarına rağmen tüm ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını söyledi.
Yağışın ardından hastanenin giriş katı ve bodrumunun sel sularından etkilendiğini belirten Şener, "Şu anda su boşaltma çalışmaları devam ediyor. Çok yol alındı ama çevreden sızıntılar devam ediyor. Giriş katında yer alan acil ve polikliniklerimizin temizliğini tamamladık. Bodrumda ise hem boşaltma hem de temizlik çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
Şener, meşakkatli bir süreçten geçtiklerine işaret ederek, "Bodrum katındaki cihazlarımız, depolarımız, vakum sistemimiz, havalandırma ve elektrik sistemi zarar gördü. Bunların planlanması için İl Sağlık Müdürümüzle sürekli toplantı halindeyiz. Onların hastane içerisindeki yeni konumlandırmaları daha sıkıntısız nerelerde olabilir, planlamaları yapıldı." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık bir hafta içerisinde poliklinik ve acil servisi yeniden hizmete almayı planladıklarını vurgulayan Şener, yeni sistemlerin devreye alınmasıyla ameliyathanenin aktif hale geleceğini kaydetti.
Şener, hastanede görevli doktorların çevre ilçelerdeki hastanelerde görevlendirildiğini, randevulu hastaların da doktorlarının görevli olduğu bu hastanelerden hizmet alabileceğini sözlerine ekledi.
Esnaf normal yaşama dönüyor
Aynı mahallede marketi bulunan Onur Erbay ise zarar gören ürünlerini attıklarını ve temizlik çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Yaşadıkları olayın etkisinden hala kurtulamadıklarını ifade eden Erbay, dört dakikalık bir sürede marketinin sular altında kaldığını anlattı.
Erbay, hayatın normale dönmeye başladığını belirterek, "O anda içeride kaldım ve ne yapacağımı şaşırdım. İş yerinin kapıları kapandı ve anahtar kayboldu. Anahtarı bulduktan sonra kendimi dışarıya attım. Şu anda temizlik yapmaya çalışıyoruz. Zarar gören ürünlerimizi gelen çöp arabasıyla attık." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.