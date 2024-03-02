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TOGG CEO'su Karakaş: Son teknoloji mobilite cihazlar artık arabadan çok daha fazlasını sunuyor

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Karakaş, "Son teknoloji mobilite cihazlarına artık araba denilmiyor, bunlar artık arabadan çok daha fazlasını sunuyor. Bu mobilite cihazlarının artık tamamıyla farklı bir zihniyetle tasarlanması gerekiyor." dedi.

Yunus Türk  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
TOGG CEO'su Karakaş: Son teknoloji mobilite cihazlar artık arabadan çok daha fazlasını sunuyor Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

İstanbul

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, artık sadece bilgisayar gücüne ve sensör teknolojisine ihtiyacın olmadığını belirterek, "İhtiyacımız olan şey bağlılık. Bunların hepsinin birbirine bağlı olması. Biz uzaktan tanı dediğimiz teknolojinin artık ihtiyacımız olan bir teknoloji olduğunu biliyoruz. Çok daha geniş bir boyutta, çok daha geniş bir kapsamda düşünmeye başlıyoruz. Farklı tasarımlar dolayısıyla hayatımıza gelecek." dedi.

Gürcan Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamındaki "ADF Talks" paneline konuşmacı olarak katıldı.

Karakaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, son teknoloji mobilite cihazlarına artık araba denilmediğini ve bunların artık arabadan çok daha fazlasını sunduğunu belirterek, bu mobilite cihazlarının artık tamamıyla farklı bir zihniyetle tasarlanması gerektiğini ifade etti.

Son teknoloji mobilite cihazların elektrikle çalıştığını ifade eden Karakaş, "Elimizde bir metal kutu var. Metal kutu derken araçtan bahsediyoruz. Bunu yeterince akıllı yapmalıyım ki kendi kendini sürmeli, kendi kararını kendisi vermeli. Dünya, buna doğru gidiyor." diye konuştu.

Karakaş, "Artık sadece bilgisayar gücüne ve sensör teknolojisine ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan şey bağlılık. Bunların hepsinin birbirine bağlı olması. Biz uzaktan tanı dediğimiz teknolojinin artık ihtiyacımız olan bir teknoloji olduğunu biliyoruz. Çok daha geniş bir boyutta, çok daha geniş bir kapsamda düşünmeye başlıyoruz. Farklı tasarımlar dolayısıyla hayatımıza gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Boyutun yeni mobilite sektöründe önemini yitirdiğine ve işbirliğinin son derece önemli olduğuna işaret eden Karakaş, diğer teknolojilerle kıyaslandığı zaman artık şirketlerin yapmaya çalıştığı şeyin aracın yeniden tanımlanması olduğunu ifade etti.

Karakaş, bugünün elektrik elektronik mimarisinden aynı zamanda yazılım mimarisinden uzaklaşılması gerektiğini belirterek, bir ekip oluşturduklarını, donanım ile bağlantılı yazılım üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye olarak her türlü imkana sahip olduklarını ifade eden Karakaş, bazı startuplar ile çalıştıklarını ve bu startupların da ekosistemlerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Karakaş, startuplardan ve yeni şirketlerden gelen teknolojilerin daha akıllı bir hayata imkan sağladığını ve bunların insanların yaşam kalitesinin artırdığını belirtti.

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