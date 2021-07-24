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THY pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacak

Abidin Mutlu Bozdağ   | 24.07.2021
THY pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacak

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarın yapacakları uçuşlarla pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacaklarını bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram sonu rekorlar kırıyoruz. Pazar günü 1394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşmış olacağız. Türkiye büyüyor, #THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

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