THY, depremzedeler için Berlin'den tonlarca yardım malzemesi taşıyor
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olanlar için toplanan malzemeler, Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan günlük uçuşlarla Türkiye'ye ulaştırılıyor.
Berlin
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşları ve Alman hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyaları, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ve Berlin Başkonsolosluğu tarafından koordine ediliyor.
Tasnif edilen bağışlar, Berlin-Brandenburg Havalimanı yakınında bulunan Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (ILA) alanında toplanıyor. Yardımseverlerin getirdiği jeneratör, ısıtıcı, battaniye, mont ve ayakkabı gibi eşya buralarda gönüllülerce kontrol edilerek sınıflandırılıyor.
Yardım malzemeleri, THY'nın geniş kapasiteli yolcu uçaklarının kargo bölümüyle aynı gün Türkiye'ye ulaştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.