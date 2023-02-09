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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’daki Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunuyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hatay'da deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazından 83. saatte çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.-VTR-
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THY, depremzedeler için Berlin'den tonlarca yardım malzemesi taşıyor

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olanlar için toplanan malzemeler, Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan günlük uçuşlarla Türkiye'ye ulaştırılıyor.

Bahattin Gönültaş   | 09.02.2023
THY, depremzedeler için Berlin'den tonlarca yardım malzemesi taşıyor

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşları ve Alman hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyaları, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ve Berlin Başkonsolosluğu tarafından koordine ediliyor.

Tasnif edilen bağışlar, Berlin-Brandenburg Havalimanı yakınında bulunan Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (ILA) alanında toplanıyor. Yardımseverlerin getirdiği jeneratör, ısıtıcı, battaniye, mont ve ayakkabı gibi eşya buralarda gönüllülerce kontrol edilerek sınıflandırılıyor.

Yardım malzemeleri, THY'nın geniş kapasiteli yolcu uçaklarının kargo bölümüyle aynı gün Türkiye'ye ulaştırılıyor.

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