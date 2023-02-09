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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’daki Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunuyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hatay'da deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazından 83. saatte çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.-VTR-
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Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki bebek ve annesi depremden 81 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremin ardından Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek ve annesi enkazdan sağ çıkarıldı.

Merve Yıldızalp   | 09.02.2023
Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki bebek ve annesi depremden 81 saat sonra kurtarıldı

Ankara

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki Suriye uyruklu Rahaf ve 30 yaşındaki annesi Ela Hamoko'yu depremin 81'inci saatinde enkaz altından sağ çıkardı.

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