Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki bebek ve annesi depremden 81 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta depremin ardından Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek ve annesi enkazdan sağ çıkarıldı.
Ankara
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki Suriye uyruklu Rahaf ve 30 yaşındaki annesi Ela Hamoko'yu depremin 81'inci saatinde enkaz altından sağ çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.