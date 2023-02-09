Adıyaman'da 6 aylık bebek 82 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Adıyaman'da enkaz altında kalan 6 aylık bebek, Ordu'dan giden ekiplerin çalışması sonucu 82 saat sonra kurtarıldı.
Ordu
Ordu'dan Adıyaman'a giden AFAD ekipleri, bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
❝Allah razı olsun, devletimiz milletimiz el ele❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 9, 2023
Adıyaman'da enkaz altında kalan 6 aylık Yiğit Çalış bebek, Ordu'dan giden ekiplerin çalışması sonucu 82 saat sonra kurtarıldı https://t.co/r2WuE511T9 pic.twitter.com/exexVWepIZ
Ekipler, 82 saat sonra, 6 aylık Yiğit Çalış'ı enkazdan kurtararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Konuya ilişkin Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah razı olsun, devletimiz milletimiz el ele. Yoğun bir çalışma var. 6 aylık Yiğit Çalış bebeğimiz Ordu AFAD ve gönüllülerinin çalışması sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılmış ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
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