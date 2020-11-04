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İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavisi tamamlandı

AFAD, İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 36 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi.

Barış Kılıç   | 04.11.2020
İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavisi tamamlandı

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralanan 1035 kişiden 999'unun taburcu edildiği, 36'sının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 30 Ekim'deki depremin ardından 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1944 artçı sarsıntı kaydedildiğine yer verilirken, İzmir'deki arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, enkaz kaldırma çalışmalarının ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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