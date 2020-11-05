Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.46'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi.
AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu belirtti.
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