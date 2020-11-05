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Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hanife Sevinç   | 05.11.2020
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.46'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi.

AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu belirtti.


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