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Dünya, Koronavirüs

Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın daha önce temasta olduğu yabancı ülke delegasyonunda bulunan bir üyenin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

Erbil Başay   | 04.11.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi

Berlin

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maas ile Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’un pazartesi akşamı bir araya geldiği yabancı ülkenin delegasyondaki bir üyeye Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın bu konuda bugün bilgilendirilmesi üzerine Maas, Roth ve toplantıya katılan bakanlık çalışanlarının doktor kararıyla karantinaya girdiği belirtildi.

Maas’ın karantinadaki süreyi Brandenburg eyaletindeki evinde geçireceği aktarılan açıklamada, Dışişleri Bakanı'na yapılan ilk PCR testinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Maas’ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bugün Berlin'de yapacağı görüşmenin ertelendiği duyurulmuştu.

Maas, eylülde yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir kez daha karantinaya girmişti.

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