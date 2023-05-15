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THY, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı

Türk Hava Yolları (THY), 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında yolcularına rezervasyon tarihi değişikliği, iptal veya iade hakları tanındığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 15.05.2023 - Güncelleme : 15.05.2023
THY, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 28 Mayıs tarihini içeren seyahatler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolculara bilet işlemlerinde kullanabilmek üzere ilave haklar tanımlandığı belirtildi.

15 Mayıs ve öncesinde düzenlenmiş biletler için ücretsiz rezervasyon tarihi değişikliği, iptal veya iade yapılabileceği aktarılan açıklamada, "14 Mayıs 2023-11 Haziran 2023 (dahil) arasındaki Türkiye varışlı veya Türkiye çıkışlı seferlere kayıtlı seyahati olan, 28 Mayıs 2023 tarihini kapsayacak şekilde Türkiye varış veya çıkışlı yurt içi ve yurt dışı gidiş-dönüş seyahati olan veya 15 Mayıs 2023-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye varışlı seyahati olup oy kullanmak için seyahat planını 28 Mayıs 2023 tarihini kapsayacak şekilde değiştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yolcularımız, 11 Haziran 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla yeni seyahat tarihleri en geç 31 Mart 2024 tarihine kadar olan seferlere yapılan rezervasyon değişiklikleri, aynı güzergah bölgesinde olmak koşuluyla ücretsiz yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bilet iade koşulları

Hiç kullanılmamış biletlerin kesintisiz iade yapılacağına dikkati çekilen açıklamada, "Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mart 2024 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir." bilgileri verildi.

Açıklamada, biletlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin THY satış ofislerinden, çağrı merkezinden ya da internet sitesinden işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.

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