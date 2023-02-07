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THY, 850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibini deprem bölgesine ulaştırdı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibinin ulaştırıldığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 07.02.2023
THY, 850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibini deprem bölgesine ulaştırdı

Istanbul

Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için operasyonların AFAD koordinasyonunda sürdüğünü belirtti.

Üstün, paylaşımında "13 kargo uçağıyla gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda 850 ton insani yardım ve teçhizatı deprem bölgesine sevk ettik. 89 insani yardım seferlerimizle 12 bin 839 kişiden oluşan arama-kurtarma kurtarma ekibini deprem bölgesine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

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