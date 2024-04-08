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TESK ve TŞOF'tan uyarı: Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bayram tatilinde trafiğe çıkacak sürücülerimizin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını özellikle istirham ediyorum." dedi.

Mertkan Oruç  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
TESK ve TŞOF'tan uyarı: Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın

Ankara

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücüleri uyararak "Sürücülerimizin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

TŞOF Başkanı Apaydın ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Apaydın, yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarken ziyaretlerin arttığı bayram döneminde seyahat edecek sürücülerin trafik kurallarına azami derecede riayet etmesi gerektiğini bildirdi.

Sürücülerin bu dönemde her zamankinden daha dikkatli olması uyarısında bulunan Apaydın, "Bayram tatilinde trafiğe çıkacak sürücülerimizin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu bayram yollarda yapılacak hatalarla ocaklar sönmesin." değerlendirmesinde bulundu.

TESK Başkanı Palandöken de mesajında, bayramların toplumsal ve kültürel önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Alın teri ve gayretiyle ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlarımızın bayramda işlerinin bol ve bereketli olmasını, kazançlarının ise artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyor, dostluklarımızın tazelenmesine, mutlulukları artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum."

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