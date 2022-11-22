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Terör örgütü YPG/PKK saldırısında hayatını kaybeden küçük Hasan'ın hayali babası gibi tır şoförü olmaktı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın annesi Dilan Karataş terörü lanetledi.

Fırat Özdemir   | 22.11.2022
Terör örgütü YPG/PKK saldırısında hayatını kaybeden küçük Hasan'ın hayali babası gibi tır şoförü olmaktı

Gaziantep

İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına isabet eden roket-havan, evde bulunan küçük Hasan'ı hayattan kopardı.

Olayın şokunu yaşayan anne Dilan Karataş, AA muhabirine, oğlu Hasan'a doyamadığını söyledi.

Eşi Zeki Karataş'ın tırlarının bulunduğunu ve hayatının önemli bölümünü yollarda geçirdiğini anlatan Karataş, oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirtti.

Konuşurken gözyaşlarına boğulan acılı anne, şunları kaydetti:

"Oğlum, 'Baba tır şoförü olacağım' derdi. Ben de 'Yok annem, sen oku' derdim. Benim oğlum, kendi kendine kartondan kitaplık düzdü. Bütün kıyafeti dolapta kaldı. Sabah kalktı ekmeğe gitti, kamyonuyla oynadı. Babasından akülü araba istedi. Ciğerim yandı. Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın. Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler. Ciğerimi yaktılar benim yavrumu benden aldılar."


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