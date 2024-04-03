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Terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan ve güvenlik güçlerine taşla saldıran 89 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2 Nisan'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van'da 26, Yüksekova'da 29, Hakkari'de 9, Siirt'te 4 Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."

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Terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı
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