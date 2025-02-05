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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-44" operasyonlarında 164 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 21 ilde son bir haftadır devam eden "Gürz-44" operasyonlarında 164 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Semih Erdoğdu  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-44" operasyonlarında 164 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-44" operasyonları hakkında bilgi verdi.

"Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, 21 ilde son bir haftadır sürdürülen operasyonlarda, 164 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiğini, operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabanca, tüfekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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