Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,104.20
BTC/USDT
30,454.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Gündem, Savunma sanayisi

TCG Anadolu gemisi, vatandaşın ziyaretine açılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu gemisinin 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açılacağını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
TCG Anadolu gemisi, vatandaşın ziyaretine açılacak

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.

Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek gemi, 17 Nisan'da 13.00-18.00, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK'ün ilk uçuşunun ardından 12 yıl geçti
TCG Anadolu gemisi, vatandaşın ziyaretine açılacak
YSK kararları Resmi Gazete'de
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı

Benzer haberler

TCG Anadolu gemisi, vatandaşın ziyaretine açılacak

TCG Anadolu gemisi, vatandaşın ziyaretine açılacak

Tekirdağ doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi camileriyle de ön plana çıkıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye'de bugün itibarıyla 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa var

Emine Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Emine Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
Bakan Nebati: Şimdi otomobilimizle geliyoruz, gemilerimizle yüzüyoruz, uçaklarımızla semalardayız

Bakan Nebati: Şimdi otomobilimizle geliyoruz, gemilerimizle yüzüyoruz, uçaklarımızla semalardayız
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 26 hava aracı ve 7 gemi tespit edildi

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 26 hava aracı ve 7 gemi tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet