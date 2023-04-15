TCG Anadolu gemisi, vatandaşın ziyaretine açılacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu gemisinin 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açılacağını bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.
TCG ANADOLU halkımızın ziyaretine açılıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2023
Kısa süre önce hizmete giren TCG ANADOLU gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkımızın ziyaretine açılacaktır.
TCG ANADOLU ayrıca 24 Nisan 2023 tarihinde de İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşlarımızı… pic.twitter.com/sZ2dO9pHSp
Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek gemi, 17 Nisan'da 13.00-18.00, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.