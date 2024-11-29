Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.02
ETH/USDT
3,587.80
BTC/USDT
97,337.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Meriç Ürer  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 39 gün süren maratonun sonuna geldiklerini belirterek, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda ise 227 kamu kurumunun bütçesinin, 226 kamu kurumunun kesin hesabı ile 229 Sayıştay raporu üzerine 21 birleşim gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütçe hazırlık sürecindeki güçlü liderliği ve sağladığı vizyon için şükranlarını sundu.

Cevdet Yılmaz, "Bugün gerçekleştirilen müzakereler dahil özverili çalışmaları için plan bütçe komisyon başkan ve üyeleri ile görüşmelere katkı sağlayan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Görüşmelerde yaklaşık 235 saat mesai yapılmıştır"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da 22 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun 29 Kasım'da sona erdiğini belirtti.

Bu kapsamda 39 gün süren görüşmelerde toplam 21 birleşim, 81 oturum ve yaklaşık 235 saat mesai yapıldığını dile getiren Muş, "Bu görüşmelerde, komisyon üyeleri dahil 267 milletvekilimizin toplam 1330 söz talebi karşılandı. Meclis'teki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 45'i bu müzakerelere doğrudan katılarak katkıda bulundu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu

Benzer haberler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Bakan Tunç: Filistin Soruşturma Komisyonu Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili bilgileri BM İnsan Hakları Konseyine sunacak

TİHEK "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu" hazırladı

TİHEK "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu" hazırladı
Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'de

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'de

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te 81 ilden gelen öğretmenleri ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te 81 ilden gelen öğretmenleri ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet